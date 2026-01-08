  • Haberler
Meral Boydak Hakkındaki FETÖ Davasında Beraat Kararı Verildi

Kayseri'de görülen davada, eski Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak hakkında verilen 7,5 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Boydak, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

2018 yılında Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Meral Boydak, ilk duruşmada suçlamaları reddederek beraatini talep etmişti. Mahkeme, Boydak’a 7,5 yıl hapis cezası vermiş, tutuksuz yargılanmasına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vermişti.

Avukatlarının itirazı üzerine dosya önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne, ardından Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Boydak’ın Bank Asya’ya yaptığı para yatırma işlemlerinin örgütsel saikle değil, rutin bankacılık faaliyeti kapsamında değerlendirildiğini belirterek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme heyeti Meral Boydak’ın suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığına hükmederek beraatine karar verdi.

