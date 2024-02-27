Meral Koşar'dan, Yazarlar Birliği Hanımlarına Ziyaret
Ak Parti Kadın ayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Hanım Komisyonu'nu ziyaret etti.
Ak Parti Kadın Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Hanım Komisyonu'nu ziyaret etti.
Ak Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Türkiye Yazarlar Biriliği Kayseri Şubesi Hanım Komisyonu Başkanı Meral Bulut ve Yönetimini ziyaret etti.
Yazarların sorumluluğuna ve ortaya koydukları eserlerin önemine dikkat çeken Koşar, yazar hanımlarla sohbet etti.
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