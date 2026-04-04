Merhum Aydın Karakimseli, Yazarlar Birliği'nde Anlatıldı

Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Kayseri’nin müstesna şahsiyeti Aydın Karakimseli’yi, Ahmet Kurt, Mustafa İba Korkmaz ve Vedat Önal anlattılar.

Konuşmacılar programda, Aydın Karakimseli’nin Kayseri için önemine vurgu yaptılar. Özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda Kayseri’deki düşünce, kültür ve edebiyat ortamına nasıl bir katkı sağladığı üzerinde durdular.

Programın açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı da olan Eğitimci-Yazar Vedat Önal yaptı. Önal konuşmasında Aydın Karakimseli ile olan bağını anlattı. Kendisi ile birlikte çalıştıkları Kayseri Gündem gazetesindeki hatıralarından bahsetti. Gazetenin hemen hemen her kademesinde birlikte büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade etti.

Daha sonra konuşan Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt ise, yine birlikte çalıştıkları Kayseri Gündem gazetesi ve o yıllarda yaşadıkları ortak hatıralarından bahsetti. Aydın Karakimseli’nin düşünce yönüne de değindi. Onun sağlam bir İbn-i Arabi okuyucusu olduğunu ve Kayseri’de bu konuda uzman denilebilecek özelliklere sahip örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Ahmet Kurt, Karakimseli’nin heybetli bir duruşa, sağlam bir karaktere ve hiç kimse için, makam, mevki veya maddi bir çıkar için eğilip bükülmeden dosdoğru ve dimdik bir hayat sürdüğünün altını çizdi.

Daha sonra söz alan diğer konuşmacı Şair-Yazar Mustafa İbakorkmaz’da konuşmasında Aydın Karakimseli’nin 1980’li yıllarda bir grup arkadaşı ile birlikte kurduğu Rey Yayıncılık ve bu yayınevinin faaliyetleri ve o dönemde yaşadıkları hatıralardan bahsetti. Onun büyük bir İbn-i Arabi hayranı olarak onun kitaplarını okuyup, fikirlerini anlama konusunda büyük çaba içinde olduğunu belirtti. Yine kendisinin de dahil olduğu bir grup arkadaşı ile birlikte Füsusu'l-Hikem Okumaları’nı yaklaşık 6 yıl boyunca devam ettirdiklerini ve bu dönemde kendisinden çok istifa ettiğini ifade etti. Mustafa İbakorkmaz’da, Aydın Karakimseli’nin samimi ve takva sahibi dosdoğru bir hayatının olduğunun ve asla hiçbir dünya menfaati için eğilip bükülmeden dosdoğru yaşayarak bu dünya hayatını tamamladığının altını çizdi.