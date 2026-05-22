Merhum Hacı Esat Keskinkılıç İçin Hayır Lokması Dağıtıldı
Yahyalı Belediyesi eski başkanlarından merhum Hacı Esat Keskinkılıç, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı. Program kapsamında vatandaşlara hayır lokması ikram edildi.
1973-1980 yılları arasında Yahyalı Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum Hacı Esat Keskinkılıç için Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Camii önünde anma programı gerçekleştirildi. Kayserili iş insanı Latif Ersoy tarafından düzenlenen programda vatandaşlara hayır lokması dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilirken, merhum Keskinkılıç’ın Yahyalı’ya ve Kayseri’ye yaptığı hizmetler de anıldı. Vatandaşlar, lokma ikramına yoğun ilgi gösterdi.