Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Kayseri’de

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bir dizi program kapsamında Kayseri’ye ziyarette bulundu. Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol tarafından karşılanan Başkan Karahan, Kayseri Valiliği’ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Başkan Karahan, Valilik binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Karahan, “Bu sene başından beri dedik ki; şehirlerimizi gezelim biraz oradaki iş dünyasıyla, esnaf ile görüşelim. Ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, nereye gitmek istiyoruz, bir anlatalım. Bu doğrultuda bu düşüncelerle bir planlama yaptık. Bugün bunun 4’ncüsünü gerçekleştiriyoruz, birkaç ay ara vermiştik, bu da Kayseri’ye nasip oldu. Bu vesileyle Kayseri'de bulunmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Değerli başkanım, Kayseri'mize hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten, ağırlamaktan, misafir etmekten, elbette ki onur duyuyoruz. Sizler gibi donanımlı, ülkemizin Allah'a şükürler olsun ayağı yere basan ve geleceğine katkı sağlayan yaklaşımlarla, kurum, kuruluşlar ve o kurumları tabii ki ayakta durmayı sağlayan kişiler olarak da çok önemli olduğunuzu biliyoruz ülkemiz açısından. Elbette ülkemizin daha iyi konumlara gelmesi için de hep el birliğiyle gayretlerini sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kendine yeten şehir, kendi kendine, üreten belediye olmak doğrultusunda neler yapabilirize hep kafa yoruyoruz ve çok şükür iyi bir noktadayız. Bir sıkıntımız yok. Adeta Kayseri Belediyesi'nde bir rol model mantığı içerisinde. Örnek belediyecilikte, gerek önceki dönem başkanlarımız, gerekse şu andaki bizim ekiplerimiz birlikte çalıştığımız kardeşlerimiz. Sayın Valimizin son dönemdeki gerçekten 3 yıldır Kayseri'mizde yapmış olduğu güzel katkılarla o da bizi geçti, aştı. Adeta katkı sağladı. Yani bu birlikteliği sağlama bağlamında, resmi kurum ve kuruluşların yerel yönetimlerle dayanışmasını şehirde potansiyelize etkisini görmeye başladık Bunun da çok önemli olduğunu sonradan insan hissediyor. Dolayısıyla şehrinize aidiyet duygusu, ülkemize aidiyet duygusu dediğimiz kurum ve kuruluşlarınıza aidiyet duygusu daha da artıyor. Ayrıca gerek bakanlarımıza, gerek milletvekillerimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize nasıl katkıda bulunur? Yük olan değil, yük çeken konumunda nasıl bulunuruz onun kaygısı içerisindeyiz. Hayırseverlerimizle yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızla sanayilerimizle, ticaret mekanlarımızla. Siz tabi paranın başındasınız. Kayseri'de de 6 bin yıl önce Kültepe'de para çıkan tabletlerde bahşedilen ve sözleşmelerle, anlaşmalarla, çeklerle, senetlerle o tabletlerle söz edilen şehir ve oradaki kazıdan gördüklerimiz, bu şehrin para için önemli olduğunu ve burada böylece paylaşmış olalım” diye konuştu.