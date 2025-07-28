Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Kayseri Ziyareti

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, Dr. Karahan'ı belediye başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. İkili, ardından beraberlerindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri’mize hoş geldiniz. Sizlerin gibi donanımlı kişilerin ülkemizin geleceğine katkı sağladığını biliyoruz," dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Rol Model

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kendine yeten bir şehir olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptığını belirtti. "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte bir rol model mantığı içerisinde örnek belediyecilik yapıyor," diyen Büyükkılıç, resmi kurumların yerel yönetimlerle dayanışmasının şehirdeki etkilerini vurguladı.

Yük Çeken Bir Şehir

Kayseri'nin yüksek aidiyet duygusuna sahip bir şehir olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Gerek bakanlarımızla, gerek milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize nasıl katkıda bulunuruz, yük olan değil yük çeken konumunda nasıl bulunuruzun kaygısı içerisindeyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, Kayseri'nin köklü geçmişine de değinerek, Kültepe'de bulunan tarihi tabletlerden bahsetti.

Merkez Bankası'nın Kayseri İlgisi

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu yıl şehirleri ziyaret ederek iş dünyası ve esnafla görüşme yaptıklarını ifade etti. Büyükkılıç’a misafirperverliği için teşekkür eden Karahan, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Bu ziyaret, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini ve iş dünyasıyla olan ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.