Merkez Bankası Başkanı Karahan Kayseri'de Ekonomi Mesajları Verdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve birçok iş dünyası temsilcisi katıldı. Katılımcılar arasında sanayiciler, ihracatçılar ve finans sektörü paydaşları da yer aldı.

Gülsoy: "Merkez Bankası'na Destek Veriyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası’nın son dönemdeki politikalarını olumlu bulduklarını ifade etti. Gülsoy, “Sayın Başkanımızın görev süresince uyguladığı para politikası, iş dünyasında yeni bir güven ortamı oluşturmuştur,” dedi. Gülsoy, Haziran 2024 itibarıyla enflasyonda gözlemlenen aşağı yönlü eğilimin, Merkez Bankası’nın kararlı politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Yüksek Enflasyonun Etkileri

Başkan Gülsoy, yüksek enflasyonun tüm sektörleri derinden etkilediğine dikkat çekerek, bu durumun yalnızca tüketiciler için değil, üreticiler için de ciddi sorunlar yarattığını belirtti. “Yüksek enflasyon, yatırım planlarını erteliyor ve öngörülebilirliği azaltıyor,” diyen Gülsoy, finansal istikrarın ve fiyat istikrarının sürdürülebilir üretim için kritik olduğunu ifade etti.

KOBİ’lerin Finansmana Erişimi

Gülsoy, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimde yaşadığı zorluklara da değindi. Yüksek faiz oranlarının KOBİ’lerin krediye ulaşımını zorlaştırdığını belirten Gülsoy, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin yanı sıra bankacılık uygulamalarında da reel sektörü destekleyici adımların hızla devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Gülsoy’dan 7 Maddelik Talepler

Başkan Gülsoy, iş dünyasının beklentilerini Merkez Bankası Başkanı Dr. Karahan’a şu maddelerle iletti:

1. Kredi büyüme sınırlarının gözden geçirilmesi

2. Reeskont kredi limitlerinin artırılması

3. Ticari kartlardaki taksit sayılarının artırılması

4. Yatırımlarda çapraz kefalet uygulamasının hafifletilmesi

5. İhracatçılar için kur desteklerinin artırılması

6. Nefes Kredisi limitinin yükseltilmesi

7. Kısıtsız, yüksek tutarlı KGF kredilerinin sağlanması

Güven Verici Bir Politika

Gülsoy, Merkez Bankası’nın politikalarının istikrara odaklandığını ve üretimi koruduğunu belirterek, “Enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve faizlerin makul seviyelere inmesi, iş dünyasında güven oluşturuyor,” dedi. Toplantının sonunda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı ve toplantı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.