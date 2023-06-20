Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ve dövizde düşüş yaşandı

Altın ve döviz fiyatları yeni haftada gerileme gösterdi. Sarraf İhsan Gülderdi, fiyatları değerlendirirken müşterilerin birikimlerini bozdurduklarını ifade etti. Gülderdi, “Düşüşlerin olduğu bir haftaya başladık. Özellikle merkez bankasının yapacağı faiz kararı öncesinde insanlar dövizlerini ve altınlarını bozdurma eğilimlerine girdiler. Çarşıda genelde 10 müşterinin 9’u bozdurma üzerine geliyor. Döviz fiyatları da altın fiyatları da haliyle geriye doğru gitmeye başladı. Bunun en büyük nedeni faizin agresif bir şekilde artacağı ve fiyatların aşağı düşeceğidir. İnsanların şu anki tek düşüncesi bu fiyatlardan doları, altını bozdurup aşağılardan alıp kar etmek. Kendilerince haklılar ama merkez bankasının ne kadar faiz arttıracağını tahmin edemiyoruz. Agresif bir artış olacaktır ama ne kadar, kademeli mi yoksa 700-800’lük baz puanlar satın aldı deniliyor ama bin 500’lü baz puanları arttıracağı gibi yorumlar da geliyor, buna pek inanmamakla birlikte yine piyasayı satın alacağı düşüşlerin de anlık kalacağını tahmin ediyorum. Bu şekilde devam ederse faiz arttırımından sonra fiyatlar anlık düşebilir ancak tekrardan toparlayacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Kapalı çarşıda altın fiyatları;

Çeyrek altın: Alış 2 bin 380 TL- Satış: 2 bin 430 TL.

Gram altın: Alış: 1380 TL- Satış: 1420 TL.