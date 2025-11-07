Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4’üncü enflasyon raporunu açıkladı.

Toplantıda konuşan Başkan Karahan, “"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise tahminlerinin ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini işaret ediyor. 2025, 2026, 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri sırasıyla yüzde 4, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. Karahan “Ana eğilim ve beklentilerdeki gerilemenin öngörümüzden sınırlı olması da 2025 enflasyon tahminimizi artırdı. Petrol fiyatları varsayımındaki düşüşe karşın ithalat fiyatları varsayımındaki güncellemede tahminlerimiz yukarı yönde etkiledi. 2025 yılı tahmin aralığının yukarı yönlü güncellemesinde öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörüyoruz” dedi.