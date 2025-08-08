Merkez dahil 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

KCETAŞ 8 Ağustos Cuma günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Bünyan, Develi, Yahyalı ilçelerinde elektrikler belirlenen saat aralığında gerçekleştirilecek.

Kesintiden etkilenecek ilçelerdeki mahalleler ve saatleri şu şekilde:

Melikgazi

* 08:45 - 17:00:

* Hisarcık Mah. Burhan Sok., 2824. Sok., Hasankayası Sok., Halıcı Sok., 2822. Sok., 2816. Sok., Acı Pınar Sok., Kıranardı Cad. ve civarları.

* Erenköy Mah. 1533. Sok., Burhan Sok., Hasankayası Sok., 1534. Sok., 1535. Sok. ve civarları.

* 09:00 - 12:00: Hisarcık Mah. Uğurlu Sokak ve civarı.

* 09:00 - 10:30:

* Eğribucak Mah. Deliçay Sok., Pınar Çıkmaz Sok., İnecik Cad., Çiğdem 4. Sok., Huzur Çıkmaz 1. Sok., Kayadıbı Bağ Cad., Obruk Kükürt Cad., Sazyolu Cad., Şht. Mehmet Serkan Yürekli Sok., Mustafalar Sok., Takkalıkuyu Sok., Pelit Cad., Belbaşı Çıkmazı Sok., Belbaşı Cad., Kazancıkuyu Çıkmaz Sok., Yaprak Sok., Organize Cad., Kamil Çıkmaz Sok. ve civarları.

* Kocatepe Mah. 3027. Sok., Taha Carim Cad., 3026. Sok., 3025. Sok., Eren Yıldırım Bul. ve civarları.

* Sakarya Mah. Eren Yıldırım Bul., Taha Carim Cad., Aybey Sok. ve civarları.

* 09:00 - 14:00:

* Küçük Bürüngüz Mah. Topraklı Sok., Cami Sok., Tuzla Cad., Ağırnas Cad. ve civarları.

* Ağırnas Mah. 3110. Sok. ve civarları.

* 10:30 - 12:00: Kocatepe Mah. 3025. Sok., 3028. Sok., 3027. Sok., 3026. Sok., Dağdelen Sok., Dilber Sok. ve civarları.

* 10:30 - 17:00:

* Eğribucak Mah. Pınar Çıkmaz Sok., Huzur Çıkmaz 1. Sok., Sazyolu Cad., İnecik Cad., Şht. Mehmet Serkan Yürekli Sok., Takkalıkuyu Sok., Pelit Cad. ve civarları.

* Eğribucak Mah. Deliçay Sok., Mustafalar Sok., Takkalıkuyu Sok., Şht. Mehmet Serkan Yürekli Sok., Belbaşı Çıkmazı Sok., Belbaşı Cad., Sazyolu Cad., Yaprak Sok., Kamil Çıkmaz Sok. ve civarları.

* 13:00 - 14:00: Hisarcık Mah. Mehmet Özhaseki Bul., Ahmet Köprü Sok., Demet Sok., Tekin 1. Sok., Seher 2. Sok., Melodi Sok., Hilal Cad., Akkonak Sok. ve civarları.

* 13:30 - 15:00: Kocatepe Mah. 3028. Sok., Eren Yıldırım Bul., 3025. Sok. ve civarları.

* 14:30 - 16:30: Becen Mah. Ekmekçi Cami Çıkmazı Sok., Bakırcı Sok., Mekke Geçidi Sok., Ekmekçi Cami Sok., Mekke Çıkmazı Sok. ve civarları.

* 15:00 - 16:30: Kocatepe Mah. Dağdelen Sok., Dağönü Sok., 3025. Sok. ve civarları.

Kocasinan

* 09:00 - 16:45: Mahzemin Mah. 4760. Sok., 4761. Sok. ve civarları.

* 09:00 - 12:00: Düver Mah. Plevne 3. Sok., Hilal 4. Sok., Sancar Sok., Sahil Sok., Fevzi Çakmak 4. Sok., Fatih 4. Sok., Atatürk 5. Bul., Cihangir Sok. ve civarları.

* 09:00 - 10:00: Mevlana Mah. 14. Cad., Barış Manço Cad., Hamurculu Sok., 16. Cad., 30. Sok., Cenap Şahabettin Sok., 28. Sok., Baltacı Sok., Hacı Zühtü Efendi Sok. ve civarları.

* 09:00 - 12:30:

* Düver Mah. Atatürk 5. Bul. ve civarları.

* Himmetdede Mah. 5175. Sok. ve civarları.

* 09:30 - 10:30: Uğurevler Mah. 238. Sok., 239. Sok., Niyazi Bahçecioğlu Cad., 247. Sok., 240. Sok., Kocasinan Bul., 30 Ağustos Bul., 241. Sok., 242. Sok., 246. Sok., 243. Sok., 249. Sok., 19. Cad. ve civarları.

* 10:00 - 11:00: Mevlana Mah. Barış Manço Cad., 10. Cad., 3543. Sok., 3542. Sok., 12. Cad., 3545. Sok., 3541. Sok., 3540. Sok. ve civarları.

* 10:30 - 11:30: Uğurevler Mah. 270. Sok., 271. Sok., 278. Sok., 279. Sok., 267. Sok., 266. Sok., 268. Sok., 272. Sok., 269. Sok., Kocasinan Bul., 21. Cad., 280. Sok., 20. Cad. ve civarları.

* 11:00 - 12:00: Mevlana Mah. Gayret Sok., 3560. Cad., Barış Manço Cad., Kazım Yedekçioğlu Sok., Erkilet Bul., Şht. Savcı Mehmet Selim Kiraz Cad. ve civarları.

* 11:00 - 12:30: Düver Mah. Atatürk 5. Bul. ve civarları.

* 13:30 - 14:30: Mithatpaşa Mah. Sevin Sok., Güven Geç. Sok., Yayık Sok., Akdağ Sok., Ziraat Cad., Öğün Cad., Çalış Sok., Güven Sok., Perçin Sok., Başar Sok., Erkilet Bul., Yelken Sok., Darsu Sok., Beydoğan Sok. ve civarları.

* 13:45 - 17:00: Kayabaşı Mah.'daki kesinti (İPTAL EDİLDİ).

* 14:00 - 15:00:

* Düver Mah. Atatürk 5. Bul. ve civarları.

* Uğurevler Mah. 304. Sok., 290. Sok., 280. Sok., 308. Sok., 291. Sok., 3653. Sok., 278. Sok., 20. Cad., 303. Sok., 306. Sok., 307. Sok., 305. Sok., 309. Sok., 21. Cad. ve civarları.

* 14:30 - 15:30: Saray Bosna Mah. Denizciler Sok., Toğay Sok., Denizler Çıkmaz Sok., Denizler Geçidi Sok., Denizler Sok., Devre Sok., Kadir Has Cad., Döngel Sok. ve civarları.

* 15:00 - 16:00:

* Düver Mah. Kayseri Cad. ve civarları.

* Uğurevler Mah. 303. Sok., 300. Sok., 20. Cad., 302. Sok., 295. Sok., 3680. Sok., 301. Sok., 299. Sok., 3682. Sok., 3683. Sok., 312. Sok., 3681. Sok., 298. Sok., 308. Sok. ve civarları.

* 15:30 - 16:30:

* Saray Bosna Mah. Kadir Has Cad., Bahadır Sok., Çorakcı Sok. ve civarları.

* Zümrüt Mah. 3908. Sok. ve civarları.

* 16:00 - 17:00:

* Düver Mah. Atatürk 5. Bul. ve civarları.

* Elmalı Mah. Elmalı Kümeevler ve civarları.

Pınarbaşı

* 08:30 - 17:30: Büyükgürleğen Mah. Küçükgürleğen Kümeevleri, Büyükgürleğen Kümeevleri ve civarları.

* 09:00 - 17:00:

* Artmak Mah. Artmak Kümeevleri, Artmak Köyü ve civarları.

* Elmalı Mah. Elmalı Kümeevleri ve civarları.

* Kadılı Mah. Kurukavak Kümeevleri, Kadılı Kümeevleri, Kadılı Köyü ve civarları.

* Kızılören Mah. Kızılören Köyü, Kızılören Kümeevleri, Çamlıca 2. Kümeevleri, Hasırcı Mez., Mezgilli Kümeevleri ve civarları.

* Hasırcı Mah. Hasırcı Kümeevleri ve civarları.

* Alagazili Mah. Alagazili Kümeevleri ve civarları.

Bünyan

* 08:30 - 17:30: Burhaniye Mah. Burhaniye Kümeevler ve civarları.

Tomarza / Develi

* 09:00 - 12:00:

* Tahtakemer Mah. Tahtakemer Kümeevler ve civarları.

* İmamkullu Mah. İmamkullu Kümeevleri ve civarları.

* Culha Mah. Culha Kümeevleri ve civarları.

* Köseler Mah. Köseler Kümeevleri ve civarları.

İncesu

* 09:00 - 13:00: Süksün Cumhuriyet Mah. 4252. Sok., Ladin Sok., Sedef Bul., 4250. Sok., Bağlar Cad., 4246. Sok. ve civarları.

* 09:00 - 11:00: Bahçelievler Mah. 221. Sok., İstasyon Cad., 220. Sok., Küme Evler Sok. ve civarları.

* 11:00 - 17:00: Bahçelievler Mah. 221. Sok., İstasyon Cad., 220. Sok., Küme Evler Sok. ve civarları.

* 13:00 - 17:00: Süksün Cumhuriyet Mah. 4252. Sok., 4255. Sok., 4250. Sok. ve civarları.

Özvatan

* 09:00 - 12:00:

* Aşağı Boğaziçi Mah. Kızılırmak 106. Sok., Kızılırmak 1. Cad., Kızılırmak 110. Sok., Kızılırmak 108. Sok., Şükrü Kara Cad., İğdeli Cad., İğdeli 149. Sok., Kızılırmak 112. Sok., 451. Sok., 452. Sok. ve civarları.

* Yukarı Boğaziçi Mah. 607. Kümeevler ve civarları.

* 14:00 - 17:00:

* Yeni Mah. Hüseyin Karazehir Cad., 551. Sok., 147. Sok., 305. Sok. ve civarları.

* Bahçeli Evler Mah. Şükrü Çukurlu Cad., Hüseyin Karazehir Cad., Dr. Sadık Ahmet Cad., Tacikistan Cad. ve civarları.

Yahyalı

* 09:30 - 17:00: Büyükçakır Mah. Değirmenocağı Kümeevler ve civarları.

* 13:00 - 16:00: Yeşilköy Mah. 2051. Kümeevler ve civarları.

Develi

* 09:00 - 17:00: Havadan Mah. Oluk Kümeevleri, Cambaz Kümeevleri ve civarlarındaki kesinti (İPTAL EDİLDİ).

Tomarza

* 10:00 - 12:00: Şiraz Mah. Şiraz Kümeevler ve civarları.