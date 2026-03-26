Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilere yönelik konferans düzenlendi

Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde, Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak tarafından öğrencilere yönelik meslek lisesinin öneminin anlatıldığı konferans gerçekleştirildi. Konferansta, meslek bilinci, eğitimin önemi gibi temel konular hakkında Altıparmak tarafından bilgiler verildi.

Konferans öncesi açıklamalarda bulunan Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak; “Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesi’ndeyiz şu anda. Burada gençlere meslek lisesinin ne kadar önemli olduğunu, onlara hayatın gerçeklerinin ne olduğunu anlatacağımız bir sohbet toplantısı, bir konferansımız var. Sağ olsun kıymetli kardeşim, arkadaşım Umut Molu, motor bölümünde, motor teknolojileri öğretmeni. Onun sayesinde okulumuza geldik. Burada gençlere biraz hayat tecrübelerimizden, meslek lisesinin ne kadar önemli olduğundan, hayatı kurgulamanın ne demek olduğunu biraz anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce” ifadelerini kullandı.