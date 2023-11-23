Merkez ilçe belediye başkanları bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanları ile başkanlık makamında bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

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  • 23.11.2023 10:34
  • Güncelleme: 23.11.2023 11:01
Merkez ilçe belediye başkanları bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanları ile başkanlık makamında bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

Kayserili vatandaşlara hizmet etme doğrultusunda ortak akıl ve istişareyi önemseyen ve daima dayanışma içerisinde olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi.

“Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri’yi daha ileriye taşımak için birlikteyiz”

İlçe belediye başkanları toplantısına ilişkin, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde güzel şehrimizi Kayseri’yi daha ileriye taşımak için birlikte çalıştığımız merkez ilçelerimizden, her biri birbirinden değerli Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduk” diye konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi daha iyi noktalara taşımak için gayretlerinin gece gündüz süreceğini belirtti.

Merkez ilçe belediye başkanları da Başkan Büyükkılıç’a, ilçelerine yapmış olduğu yatırım ve hizmetler ile dayanışmaya gösterdiği özen nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

İHA

Kayseri Gündem
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