Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kayseri'de proje okulu olarak belirlenen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MMTAL) Tanıtım Toplantısı yapıldı.

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  • 19.07.2023 10:40
  • Güncelleme: 19.07.2023 11:10
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Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Kayseri’de proje okulu olarak belirlenen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MMTAL) Tanıtım Toplantısı yapıldı.

KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı İlhan Baloğlu, toplantının amacının LGS tercihleri döneminde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni hem öğrencilere hem de velilere tanıtmak ve meslek liselerinin önemini anlatmak olduğunu söyledi.

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni proje okulu olarak belirlediklerini açıklayan Baloğlu, KAYSO, KTO ve KTB ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak, okulun eğitim programlarını sektör temsilcileri ile birlikte tasarlayıp, mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırladıklarını söyledi.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin köklü bir birikime sahip olduğunu ifade eden Baloğlu, “Okulumuz 1942 yılından beri süre gelen köklü bir birikime sahip. Odalarımızın uhdesinde eğitime devam eden okulumuzun imkanları diğer meslek liselerine oranla çok daha geniş. Birçok işletmemiz kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Bu okulumuzda yetişen öğrencilerimiz iş hayatında kendilerine rahatlıkla yer bulabileceklerdir. Bu nedenle öğrencilerimizi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmeye davet ediyoruz. Bu okulları tercih edecek gençlerimizin diploması, mesleği olacak” diye konuştu.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alpaslan ise, okul hakkında bir sunum yaparak, okulun programları, bölümleri, akademik destek paketleri, staj imkanları ve avantajları hakkında detaylı bilgiler verdi.

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İHA

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