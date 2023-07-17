Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında dünden itibaren havadan ve karadan ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü orman yangınında 16 saat geride kaldı. Müdahalenin devam ettiği bölgede 4 köy evinin yandığı öğrenildi.

PAYLAŞ
  • 17.07.2023 10:26
  • Güncelleme: 17.07.2023 10:26
  • 76
Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mersin’in Gülnar ilçesi sınırlarında dünden itibaren havadan ve karadan ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü orman yangınında 16 saat geride kaldı. Müdahalenin devam ettiği bölgede 4 köy evinin yandığı öğrenildi.

Dün akşam üzeri ilçeye bağlı Kavakoluğu köyü Delikkaya mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının yöre sakinleri tarafından haber verilmesi ile bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde hem havadan hem karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Hava ve karadan çok sayıda helikopter ve arazözle müdahale edilen yangın rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamadı. Hava kararması ile karadan yapılan söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de katıldı. Toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilinen TOMA’ların da sevk edildiği yangın bölgesinde ekiplerin mücadelesi sabaha kadar sürdü. Köyün üst tarafında yer alan 4 evin yandığı orman yangınının kontrol altına alınması için sabahın ilk ışıklarıyla helikopterler ve uçaklar da dahil edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi devam ediyor.

galeri
galeri
galeri
Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Başkan Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan'ı andı

Başkan Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan'ı andı

Talas'ta projeler hız kesmiyor

Talas'ta projeler hız kesmiyor

Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Kayseri'de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Kayseri’de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı tanıtıldı

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı tanıtıldı

SP'li Arıkan: 'Cumhur İttifakı ortakları zamlara tepki verirken yasa meclisten geçerken sustular'

SP’li Arıkan: “Cumhur İttifakı ortakları zamlara tepki verirken yasa meclisten geçerken sustular”

DAHA FAZLA
ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, 'Kayseri'nin belediyecilik anlamda sorunları çığ gibi büyümüştür'

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, “Kayseri’nin belediyecilik anlamda sorunları çığ gibi büyümüştür”

Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tercih ve Tanıtım Günleri

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tercih ve Tanıtım Günleri