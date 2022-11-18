Mersin Milletvekili Taşkın, Hacılar'dan altılı masaya tepki gösterdi

'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Hacılar ilçe teşkilatıyla bir araya gelen AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,2023 seçimlerinin oldukça önem arz ettiğini söyledi. Taşkın, altılı masaya tepki göstererek seçimleri ezici çoğunlukla yine Ak parti kazanacak dedi.

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  • 18.11.2022 16:44
  • Güncelleme: 18.11.2022 19:24
Mersin Milletvekili Taşkın, Hacılar'dan altılı masaya tepki gösterdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

“2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı çerçevesinde Hacılar ilçe teşkilatıyla bir araya gelen AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,2023 seçimlerinin oldukça önem arz ettiğini söyledi. Taşkın, altılı masaya tepki göstererek seçimleri ezici çoğunlukla yine Ak parti kazanacak dedi.

Hacılar Kafe ve restorantta teşkilat mensuplarıyla yapılan toplantıda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gece gündüz Hacılar için çalıştıklarını belirterek, gerek devlet yatırımları gerekse Büyükşehir yatırımlarının ilçede hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Özdoğan, şöyle konuştu.;

“İlçemiz bir taraftan turizm, bir taraftan da sanayi sınırları arasında bulunmaktadır. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne yapılan işlere nasıl güzellikler katarız bu bilinç ve kaygı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün 3 yılı aşkın bir sürede yol, altyapı, üst yapı, kentsel dönüşüm gibi çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Belediye olarak ilçede yaşayan bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’da Hacılar ilçesinin oldukça gelişmiş olduğunu belirterek, Başkan Özdoğan’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. 2023 seçimlerinin önem arz ettiğini söyleyen Taşkın, altılı masaya tepki göstererek şöyle devam etti;

“Şehir Buluşmaları münasebetiyle Türkiye’nin gözbebeği Kayserimizin Hacılar ilçesindeyiz. 2023 seçimleri çok önemli onun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden çalışan kendisini ülkesine adamış bir insan, tüm dünya Cumhurbaşkanımızı parmakla gösterirken bizim altılı masa dediğimiz kesim acaba nasıl aşağı indiririz diye yoklama çekiyorlar. Elhamdülillah milletimiz bunun bilincinde bunlara gereken dersi verecek milletimizin desteği ile inşallah Cumhurbaşkanımız ezici bir çoğunlukla 2018’deki aldığı puandan daha fazla puanla Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, bunu şimdiden görüyoruz. Bizlerde inşallah bu bilinç ile gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından protokol ve beraberindeki heyet Hacılar ilçe esnafını ziyaret etti.

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İHA

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