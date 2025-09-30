Mesane kanserinde en önemli belirti: idrarda kanama

Mesane, vücutta idrarın biriktiği organdır. Mesane kanserinin belirtilerinde ise sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi semptomlar ile görülür. En önemli belirtisi ise idrarda kanama olarak görülür.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Sönmez konuyla ilgili, “Mesane kanseri karşımıza en sık idrarda kanama semptomuyla çıkar. Hastalar idrarında kan gördüğünü veya tesadüfen yapılan bir tetkikte, idrar testinde kan tespit edildiğini söyleyerek bize başvururlar. Bunun dışında sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi belirtilerle de hastalarımız bize başvurabilmektedirler. Ama mesane kanserinde en önemli belirti, idrardan kan gelmesi diyebiliriz” diye konuştu.

Öte yandan uzmanlar tedavi sürecinin hekim tarafından planlandığını ve belirtiler görüldüğü takdirde uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.