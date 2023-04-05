Mescid-i Aksa'da İsrail Terörü

İşgalci İsrail polisi, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan Ayı’nda da, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Teravih namazı sonrası Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinli müslümanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale eden İsrail polisi buradaki kişileri copla darp etti.

İşgalci İsrail’in saldırıları Mescid-i Aksa’da birçok müslümanın yaralanmasına ve Mescid-i Aksa’nın bazı bölümlerinin zarar görmesine neden oldu.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi’nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa’nın kapılarını kapattı.