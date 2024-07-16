'Mesire Alanı Bilgi Sistemi' sistemi ile doluluk oranı görülebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle yaz mevsiminde şehrin uğrak noktaları olan mesire alanlarına özel önem veriyor. Başkan Büyükkılıç, yeni mesire alanlarının yanı sıra bu alanların daha aktif kullanılabilmesi için, doluluk oranları, hava şartları gibi verilere anlık ulaşılabilmesi amacıyla Mesire Alanı Bilgi Sistemi’ni hayata geçirecek.

Çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kentteki tüm yeşil alanları daha geniş yapmaya devam ederken, doğayı koruyan, yeşili seven anlayışla vadilerin, mesire alanların, parkların çok daha yeşil olması için hizmetlerini sürdürüyor.

Geleceğin nefesine katkıda bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’ye son yıllarda önemli mesire alanları kazandırırken, bunların en önemlileri Beştepeler Mesire Alanı, Ali Dağı Mesire Alanı, Kayseri Kent Ormanı, Kadir Has Kültür Parkı, Gesi Mesire Alanı, Pastırmacılar Parkı, İnönü Parkı 4’üncü Kısım, Erkilet Meydan Parkı, Mimar Sinan Parkı, Gültepe Parkı, Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı, Mimarsinan Parkı, Erciyes Dağı Mesire Alanı ve Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi geniş yeşil alanlar, sıcak yaz günlerinde büyük ilgi görüyor.

Vatandaşların uğrak noktası olan yeşil alanlar ile mesire alanlarına yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, kullanımda olan mesire alanlarında da iyileştirme, yenileme çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Yeni mesire alanları hayata geçirilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yeni 5 yıl projeleri arasında yeni mesire alanı yatırımları da hız kesmeden devam edecek.

Çevreci Projeler kapsamında, yeni hizmet döneminde Keykubat Millet Bahçesi, Sarımsaklı Mesire Alanı, 80 bin metrekarelik Belsin Yılanlı Dağı Mesire Alanı, 327 bin metrekarelik Deliçay Mesire Alanı, 85 bin 500 metrekarelik Erkilet Mesire Alanı’nı da Kayserililere kazandıracak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından mesire alanları ile ilgili ‘Akıllı Şehircilik’ çerçevesinde yeni bir proje daha hayata geçirilecek.

Yeni proje: Mesire Alanı Bilgi Sistemi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Yeni 5 Yıl projeleri arasında Mesire Alanı Bilgi Sistemi de yer alacak.

Proje sayesinde, mesire alanlarının daha aktif kullanılabilmesi için, doluluk oranları, hava şartları gibi verilere anlık ulaşılması sağlanacak.