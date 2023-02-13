Meslek liselerinden 'iç ısıtan' yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Kayseri'deki meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi.

PAYLAŞ
  • 13.02.2023 21:38
  • Güncelleme: 14.02.2023 09:41
  • 109
Meslek liselerinden 'iç ısıtan' yardım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Kayseri’deki meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgeye tüm Türkiye’den yardımlar gitmeye devam ediyor. Kayseri’deki meslek liselerindeki öğretmenler ve öğrenciler de bölgede bulunan depremzedeler için soba üretti. İç ve dış olarak iki çeşit soba ürettiklerini söyleyen Seyyid Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, “Depremi duyduğumuz ilk andan itibaren bakanlığımızdan gelecek talimatları bekledik. Milli Eğitim Bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze meslek liselerinin soba yapması konusunda talimat vermiş. Bizde de çok acil bir şekilde Metal Teknolojileri Alanı öğretmenlerimiz kısa bir sürede bir soba tasarladılar. Malzeme temininden sonra hızlı bir şekilde depremzedelerimizin ısınması için, onları bir an önce zor durumlarından kurtarmak için öğretmen ve öğrencilerimizle gece geç saatlere kadar çalışarak soba üretimi yaptık. İki çeşit soba üretimi yaptık. Bir tanesi dış soba üretimi. Bunu Kayseri’deki özel firmalardan ücretsiz olarak variller temin ederek kısa sürede yaptık. Şu an bunlar kullanıma hazır. Çadır içi sobalarımızda ise şu ana kadar 50 tane imal ettik. İmalatımız da devam ediyor. Dışarıya kamyon yanaştı ve 50 sobamız hazır. Kamyona yükleyeceğiz. İnşallah sabahtan itibaren depremzedeler bu sobalarla ısınmaya başlayacaklar” dedi.

Variller sobaya dönüştürülüyor

Melikgazi ilçesindeki OSB Teknik Koleji’nde de fabrikalardan temin edilen boş variller, gönüllü öğretmenler tarafından sobaya dönüştürülerek bölgeye gönderilmek üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Deprem Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediliyor. OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, “2 gün önce Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yalçın’ın gece yarısı arayıp talimatıyla organizasyona başladık. Sanayicilerimize verdiğimiz mesajla yüzlerce varil, sanayicilerimiz tarafından okulumuza getirilerek teslim edildi. Bizim de organizasyonumuzla sadece Metal İşleri Bölümü’ne ait öğretmen arkadaşlarımızla gece çalışmaya başladık. 1.5 günde 80’in üzerinde varil şu anda soba olarak yanmak üzere hazırlandı. Bölgeye taşınmaya hazır. Bugün de ikinci bir modele başladık. Getirilen malzemeye uygun modelleri üretmeye çalışıyoruz ve yanma konusunda sıkıntı olmayacak şekilde de ayarlıyoruz. Bugün de 100’e yakın soba sanırım imal edilecek. Karınca kararınca bölgeye ne hizmet edebilirsek bizim için onurdur, gururdur. Bu memleket, bu vatan bizim. Bizim mutlaka birbirimize kenetlenmemiz lazım. Birlik olma zamanının bu olduğunu düşünüyoruz. Tüm arkadaşlarımızla beraber bu konuda her türlü göreve hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Depremde Gördüklerim

Depremde Gördüklerim

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

DAHA FAZLA
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Depremde Eski sanayi de sallandı

Depremde Eski sanayi de sallandı

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'