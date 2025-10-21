Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Gazze'ye gönderilmek üzere yataklar üretildi.

Ögrencilerin de üretiminde yer aldığı yataklar, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de imalathaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

“BÜTÜN MESLEK LİSELERİMİZİ DEVREYE SOKACAĞIZ”

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, diğer meslek liseleriyle birlikte de yardım çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek "Son derece güzel bir faaliyetin arefesindeyiz. Meslek liselerimiz çocuklarımızın hem mesleki gelişimlerine katkı sunduğu gibi toplumsal olaylarda da inisiyatif almak suretiyle dertlerimize çare oluyorlar. Geçtiğimiz günlerde Gazze’de bir ateşkes sürecine girildi ve yardımların ulaştırılması daha kolay hale geldi. Refah Sınır Kapısı’ndan girişlere izin verilmesiyle beraber bizler de meslek liselerimizle birlikte harekete geçtik ve bunun ilk örneğini Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Meslek Lisemizden veriyoruz. Okulumuz, yatak üretiminden yastığına, tulumuna kadar bütün üretim süreçlerini yürütebilecek kapasitededir. Burada üretilen ürünlerimizi yetkili kuruluşumuz Kızılay’a teslim edeceğiz ve Gazze’ye ulaştırmış olacağız. Yapacaklarımız, bununla sınırla kalmayacak ve diğer meslek liselerimizin üretim hatlarıyla da Gazze’ye nefes olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Yatağın yanı sıra yastık, yorgan, nevresim takımı gibi ürünlerin de imal edildiğini ifade eden öğrenci Sıla Kansu, “Ürünlerimizi dua ve temenni notlarımızla birlikte paketliyor ve gönderiyoruz. İnşallah oradaki insanlar da bu zulümden en kısa sürede kurtulur” dedi.