Metabolizma yaşı, doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile düşürülebilir

Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, “Gerçek yaşınızdan yüksek bir metabolizma yaşı, metabolizmanın yavaşladığını; düşük bir metabolizma yaşı ise vücudun daha genç ve verimli çalıştığını işaret eder. Proteinler, sindirim sırasında daha fazla enerji harcanmasını sağlar. Bu termik etki metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca kas kütlesinin korunmasına ve gelişmesine de katkı sunar. Vücuttaki tüm kimyasal reaksiyonlar suyla gerçekleşir. Yeterli su alımı, metabolizmanın sorunsuz çalışmasını destekler. Meyve, sebze ve tam tahıllar gibi liften zengin besinler, hem tokluk süresini uzatır hem de metabolizmanın dengeli çalışmasına yardımcı olur. Uzun süreli açlık, vücudu enerji tasarrufu moduna geçirerek metabolizmayı yavaşlatır. Düzenli ana ve ara öğünler ise metabolizmayı aktif tutar” dedi.



Metabolizma, vücudun aldığı besinleri enerjiye dönüştürme ve bu enerjiyi kullanma sürecidir. Çoğu zaman yalnızca genetik bir özellik gibi düşünülse de, aslında doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarıyla metabolizma hızını önemli ölçüde etkilemek mümkündür. Vücudun yakıt sistemi gibi çalışan metabolizma, kilo kontrolünden bağışıklığa, enerjiden genel sağlığa kadar pek çok alanda kritik bir rol üstlenir.

Metabolizmayı daha verimli hale getirmek için yapılacak şeyleri anlatan Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, “Proteinler, sindirim sırasında daha fazla enerji harcanmasını sağlar. Bu termik etki metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca kas kütlesinin korunmasına ve gelişmesine de katkı sunar. Vücuttaki tüm kimyasal reaksiyonlar suyla gerçekleşir. Yeterli su alımı, metabolizmanın sorunsuz çalışmasını destekler. Meyve, sebze ve tam tahıllar gibi liften zengin besinler, hem tokluk süresini uzatır hem de metabolizmanın dengeli çalışmasına yardımcı olur. Uzun süreli açlık, vücudu enerji tasarrufu moduna geçirerek metabolizmayı yavaşlatır. Düzenli ana ve ara öğünler ise metabolizmayı aktif tutar” ifadelerini kullandı.

‘YALNIZCA BESLENMEYE DEĞİL YAŞAM TARZINA DA DİKKAT EDİLMELİ’

Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, metabolizma yaşını düşürmek için sadece beslenmeye değil, yaşam tarzına da dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle ağırlık antrenmanları kas kütlesini artırarak metabolizma hızını yükseltir. Kardiyo egzersizleri de hem egzersiz sırasında hem sonrasında kalori yakımını destekler. Yetersiz uyku, iştahı ve enerji dengesini kontrol eden hormonları olumsuz etkiler. Kaliteli uyku metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kronik stres, kortizol düzeylerini artırarak metabolizmayı yavaşlatabilir. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri stresi azaltmada etkili yöntemlerdir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, yalnızca kilo kontrolü için değil, metabolizmanın daha genç, daha dinç ve daha dengeli çalışması için de önemli bir destektir” dedi.