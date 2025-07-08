“Metan gazı çok sinsi bir gazdır; renksiz ve kokusuzdur”

Peki metan gazı nedir ve hangi koşullarda oluşur? Kimyager Ümit Yaman yaptığı açıklamada, “Daha önce PKK tarafından hastane olarak kullanılan bir yer ve daha öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu mağara kapatılmış, yani tamamen havasız bırakılmış. Havasız bırakıldığı zaman içerisinde bulunan gıda ya da çöp atıkları orada metan gazı oluşmasına neden olmuş. O mağara çok uzun yıllardır kapalıymış. Haberlerde okuduğuma göre bir ihbarla bizim daha önce ulaşılamayan bir üsteğmenimizi aramak için oradan bir ihbar alıyorlar. Oraya girdikleri zaman daha önce mağaranın içerisinde oluşmuş olan metan gazını renksiz ve kokusuz olduğu için bilemiyorlar. İçeri giren önce öncü bir askerimiz bayılıyor, daha sonra ise diğer askerler peşine girdikçe o metan gazından etkileniyorlar. Siz herhangi havasız bir ortamın içerisine çöp atarsanız metan gazı oluşabilir ya da bir kavanozda bu metan gazı çok rahatlıkla oluşabilir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bir mağarada arama ve tarama yapan askerlerin, bir mağaraya girdiklerinde metan gazına maruz kalarak 12 askerin şehit olduğunu açıkladı. Peki metan gazı nedir, hangi koşullarda oluşur ve nasıl fark edilir?

Kimyager, Kimyasal İhracat Firma Yöneticisi Ümit Yaman öncelikle olay ile ilgili bilgiler vererek, “Şehitlerimizin girmiş olduğu durum; Daha önce PKK tarafından hastane olarak kullanılan bir yer ve daha öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu mağara kapatılmış, yani tamamen havasız bırakılmış. Havasız bırakıldığı zaman içerisinde bulunan gıda ya da çöp atıkları orada metan gazı oluşmasına neden olmuş. O mağara çok uzun yıllardır kapalıymış. Haberlerde okuduğuma göre bir ihbarla bizim daha önce ulaşılamayan bir üsteğmenimizi aramak amacıyla oradan bir ihbar alıyorlar. Oraya girdikleri zaman daha önce mağaranın içerisinde oluşmuş olan metan gazını renksiz ve kokusuz olduğu için fark edemiyorlar. İçeri ilk önce giren öncü bir askerimiz bayılıyor, daha sonra ise diğer askerler peşine girdikçe o metan gazından etkileniyorlar” diye konuştu.

Metan gazının kolay bir şekilde fark edilemeyeceğini belirten Yaman, “Metan gazı çok sinsi bir gazdır; renksiz ve kokusuzdur. Bunun bir ortamda olduğunu bilmek zor çünkü onun kokusunu da alamayız, onun orada varlığını da bilemeyiz. Sadece içeri girdiğimiz zaman oksijen vücut içerisindeki konsantrasyonu düşürür ve önce halüsinasyon görme, daha sonra baygınlık ve sonra oksijen yetmezliğinden insanların vefat etmesine neden olur. Metan gazının oluşumu birkaç şekilde oluşabiliyor. Biri anaerobik bakterilerin bu ‘çöp’ dediğimiz ya da organik atıkların fermentesi ile oluşur. Bir diğer oluşum şekli de sıcaklık ve yüksek basınçlarda yine organik bileşikler olan işte petrol olabilir, kömür olabilir; bunun gibi bu yatakların yanında yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda oluşan bir gaz türüdür. Ama şehitlerimizin girmiş olduğu durum… Daha önce PKK tarafından hastane olarak kullanılan bir yer ve daha öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu mağara kapatılmış, yani tamamen havasız bırakılmış. Havasız bırakıldığı zaman içerisinde bulunan gıda ya da çöp atıkları orada metan gazı oluşmasına neden olmuş. O mağara çok uzun yıllardır kapalıymış. Haberlerde okuduğuma göre bir ihbarla bizim daha önce ulaşılamayan bir üsteğmenimizi aramak için oradan bir ihbar alıyorlar. Oraya girdikleri zaman daha önce mağaranın içerisinde oluşmuş olan metan gazını renksiz ve kokusuz olduğu için bilemiyorlar. İçeri giren önce öncü bir askerimiz bayılıyor, daha sonra ise diğer askerler peşine girdikçe o metan gazından etkileniyorlar. Siz herhangi havasız bir ortamın içerisine çöp atarsanız metan gazı oluşabilir ya da bir kavanozda bu metan gazı çok rahatlıkla oluşabilir. Örneğin bu çöplüklerde metan gazı çok oluşur. Daha önceleri şehir çöplüklerinde patlamalar meydana gelirdi, o yine metan gazı sıkışmasından kaynaklıdır. Ayrıca metan gazı yanıcı ve patlayıcı bir gazdır ve hissedilmez. Metan gazını normal şartlarda anlamanın hiçbir yolu yok, yani orada radyoaktif bir şey olması lazım. Ellerinde dedektör olabilir, onlarla algılanabilir ama orada öyle bir şey beklemedikleri için büyük ihtimalle hazırlıksız bir şekilde mağaraya girmişlerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir acı, bizim bunu anlayabilmemiz çok zor, ateş düştüğü yeri yakıyor ama onlar bizim rahat ticaret yapabilmemiz için, çalışabilmemiz için onlar kendi hayatlarını siper ediyorlar” şeklinde konuştu.