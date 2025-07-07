Metan gazı nedir, nasıl oluşur?

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden 12’sinin şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine metan gazının ne derece tehlikeli olduğu araştırılıyorken bu gazın küresel ısınmaya neden olduğu biliniyor.

METAN GAZI NEDİR?

Kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşik, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Metan gazı, hem topraktan hem de insan vücudundan doğal yollarla çıkabilir. Normal şartlarda zehirli olmasa da, kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda birikerek ortamdaki oksijenin azalmasına neden olur. Bu durum, özellikle uzun süreli maruz kalındığı takdirde boğulma riskini artırır. Ayrıca, metan gazı ateşle temas ettiğinde kolayca tutuşabilir ve patlayıcı bir tehlike oluşturabilir.