Metaverse dünyası Kayseri'de tanıtıldı

Kayseri’de faaliyet gösteren Adal Grup ailesi, geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde sanal gerçeklik markası Virtuart’ın lansmanını yaptı.

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yetişmiş insan kapasitesini artırmak ve Anadolu’nun ticaret merkezi Kayseri’de bu işin en üst düzeyde yapılabileceğini göstermeye yönelik çalışmalar yürüten Adal Grup ailesi, protokol üyeleri ve çözüm ortakları ile iftar organizasyonunda buluştu.

Adal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Atıcı programda yaptığı konuşmada, “Gelişen organizasyonumuzda tasarım-projelendirme becerilerimiz; küçük ölçekte bir konuttan, mekân içerisindeki bir mobilyaya; kent ölçeğinde bir müzeden, üst ölçekte bir kentsel tasarıma; birbirine entegre farklı işlevli endüstriyel yapılardan, yönetim ofislerine; idari yapılardan, Ar-Ge merkezlerine kadar çeşitlenerek biçimlenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda inşaat sektöründe pandemiye rağmen çok ciddi bir büyüme gerçekleşti. Bu hızla artan talebin gerisinde değişime olan ihtiyaç var. Dijitalleşmeye direnen KOBİ’ler büyük şirketlerden çok daha hızlı bir şekilde güç kaybediyor. Dijitalleşmeyle gelen değişim öyle büyük ki şirketler ne kadar güçlü sermaye yapısına sahip olursa olsun içinde bulundukları sektör ne kadar köklü olursa olsun, şirketlerin uzun vadede dijitalleşmenin dışında kalarak varlıklarını sürdürmeleri imkânsız hale gelmiştir. Bu farkındalık ile dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak adına 2021 yılında Ar/ Vr çözümler sunan teknoloji şirketimizi hayata geçirdik ve tasarım organizasyonumuza; günümüzde başlayan ve geleceğin kaçınılmaz gerçeği olan Metaverse kavramı merkezinde, geleceği inşa etmeye başladık. Bu teknoloji ile dijital ikizler sunuyoruz. Geleceğin yapılarından, tarihin en eski kültür miraslarına kadar tüm yapıları Vr teknolojileri ile deneyimleyebiliyoruz“ şeklinde konuştu.

"Toplumun kendi değerlerine sahip çıkması gerekiyor"

Milli teknoloji üretmenin bir takım çalışması gerektirdiğine dikkati çeken Atıcı, tek başına hareket ederek dünyadaki medeniyet seviyesine mukabil bir şey geliştirmenin mümkün olmadığını söyledi.

Atıcı, Kreativ Fikir Atölyesi ve Virtuart markası olarak kısa zamanda çok ciddi yol aldıklarını belirterek, Türkiye’de teknoloji alanındaki kabiliyetin çok yüksek olduğunu gördüklerini belirtti. Anadolu’dan çıkan bu firmalara destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Atıcı, "Toplumun kendi değerlerine, kendi teknoloji üretimine sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda şuurlandırılması gerekiyor. Adal Grup aracılığıyla, tüm paydaşlarımız aracılığıyla bunu toplumumuza anlatmamız gerekiyor. Kendi hikayemizde şunu gördük; biz öncelikle gelecekte yükselecek teknolojik trendlere odaklanmalıyız. Bugün teknolojinin birçok alanında ortalama bir seviyede olabiliriz, geride olabiliriz. Bu önemli değil. Geleceğin trendlerine, geleceğin teknolojisine belli stratejik alanlarda bugünden çalışmaya başlarsak, o alanda lider olmamız mümkün. Adal Grubun ve Virtuart’ın hikayesinde de bu gizli" ifadelerini kullandı.

Metaverse ile geçmişe yolculuk

Adal Grup Ailesinin dijital markası olan VirtuART adına konuşan Adal Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Utku Köksaldı her geçen gün büyüyen bir aile olduklarını belirterek, "Şirket olarak yola çıktığımızda yönetim kurulu olarak iki temel hedef koymuştuk. Birincisi, 2023 yılına kadar Metaverse odaklı güçlü bir ekip kurmak ve bu ekip ile mevcut projelerimize katkıda bulunmak. Bir diğer temel hedefimiz ise ülke turizmine katkıda bulunacak bir uygulama olacağına inandığımız tarihi yapıları ilk yapıldığı dönemdeki hali ile gerçeğine en yakın şekilde insanların deneyimine sunmak” dedi.

Köksaldı, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir kez daha gördük ki günümüze kadar sapasağlam ulaşan tarihi değerlerimizin çok detaylı dijital ikizlerinin saklandığı bir arşiv yapısına gerek duyulmakta. Depremde yıkılan yapıların dijital ikizlerinin olması durumunda, bu yapılar fiziksel anlamda bir kayıp yaşasa da bu yapıları aynı doku ve gerçeklikte yeniden deneyimleyebilme ve hatta inşa edebilme imkanı doğacak. Kayseri tarihi yapı ve eserler bakımından son derece zengin bir şehir. Günümüzde bu tarihi yapılar hala kamusal alanlar olarak kullanılmakta ancak birçoğu asıl işlevinden farklı alanlara hizmet etmekte. Aynı zamanda bu yapıların birçoğu günümüze ulaşana kadar birçok tadilat ve değişiklik geçirmiş durumda. Hayata geçirdiğimiz uygulama sayesinde ulaşılabilen en doğru kaynak ve dokümanlar ışığında tarihi yapıların ilk inşa edildiği halini modelleyerek Sanal gerçeklik gözlükleri vasıtası ile insanların bu yapılar içerisinde gerçeğe yakın bir formatta gezinti yapmaları mümkün hale geliyor. Bununla beraber uygulamada yer alan eklentiler sayesinde interaktif bir şekilde yapıların içerisindeki eşyaları kullanabilir ve yapı hakkındaki özellikleri öğrenebilirsiniz. Bunlara ek olarak günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış tarihi yapıları ve eserleri ölçek fark etmeksizin 3 boyutlu olarak tarayarak dijital ikizlerini oluşturabiliyor böylece bu eserler ile ilgili gerçeğe en yakın ve güncel belgeler elde etmiş oluyoruz. Günümüzde belgeleme yöntemleri fotoğraflama, iki boyutlu çizim ya da 3 boyutlu modelleme formatları üzerinden yapılmakta ancak bu belgeler eserin malzeme ve detay bilgilerini yeterince iyi ifade etmekte yetersiz kalıyor. Kullanmakta olduğumuz uygulama sayesinde eser birebir ölçeğinde kendi mevcut malzemesi ve en ince detaylarına kadar taranarak dijital ortama aktarılmakta. Fiziki müze yapıları günümüzde tarih severlerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Mevcut müze binalarında tarihi eserlerin sergilenmesi ve korunması için çok büyük alanlar mevcut değil. Ancak dijital dünyada alan ve zaman kavramı çok farklı olduğundan burada sergilenecek ürünler için herhangi bir sınır bulunmuyor. Yani artık bir müzeye gidip bir tarihi eseri korunaklı camlar ardından görmek yerine Metaverse içerisinde bu eserin ne için yapıldığını canlı olarak görüp bu eseri sanal olarak elinize alıp her detayını dilediğiniz açıdan inceleyebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın insanları hayal ettiği her şeyin daha da iyisini yapmaya son derece yatkın. Yeter ki yaşadıkları zorluklar karşısında hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesin” şeklinde sözlerini sonlandırdı.