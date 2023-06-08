Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehirde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) Kayseri genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekir."