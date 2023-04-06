Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehirde kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklama şu şekilde:

"Cuma günü Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı oluşması muhtemel risklerdir. Muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekir."