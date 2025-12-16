Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra sis ve pus görülebileceğini açıkladı. Yetkililer, üzere vatandaşları ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve olası kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri’de ise bugün en yüksek sıcaklık 2 en düşük sıcaklık ise -3 derece olarak ölçüldü.

5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;

17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 2 en düşük -3

18 Aralık Perşembe günü sıcaklık en yüksek 4 en düşük 4

19 Aralık Cuma günü sıcaklık en yüksek 7 en düşük -1

20 Aralık Cumartesi günü sıcaklık en yüksek 7 en düşük -1

21 Aralık Pazar günü sıcaklık en yüksek 7 en düşük -1 derece olacak.