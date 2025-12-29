Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışıyla buzlanma ve don görülebileceği uyarısında bulunarak, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri genelinde etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don olayının görülebileceğini açıkladı. Yetkililer, başta sürücüler olmak üzere vatandaşları ulaşımda aksamalar ve olası kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri’de ise bugün en yüksek sıcaklık 4 en düşük sıcaklık ise -12 derece olarak ölçüldü. 
5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;
30 Aralık Salı günü sıcaklık en yüksek 4 en düşük -12
31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 5 en düşük -6
1 Ocak Perşembe günü sıcaklık en yüksek -1 en düşük -5
2 Ocak Cuma günü sıcaklık en yüksek -5 en düşük -16
3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık en yüksek 0 en düşük -13 derece olacak.

