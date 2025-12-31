Meteoroloji'den Kar'dan vazgeçti: Kayseri'ye buzlanma ve don olayı uyarısı

  • Haberler
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de 1 Ocak 2026 ile 4 Aralık 2026 tarihleri arasında 'buzlanma ve don olayı' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Kayseri’ye uyarı geldi. Meteoroloji, 1 Ocak 2026 ile 4 Aralık 2026 tarihleri arasında ‘buzlanma ve don olayı’ uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada ise “Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde gerçekleşen kar yağışları ile birlikte sıcaklıkların düşmesiyle hafif ve orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadisesi görülebileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

