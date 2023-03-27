Meteoroloji'den kar, fırtına ve don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirilerek kuvvetli kar, fırtına ve dona karşı tedbirli olunması istendi.

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  • 27.03.2023 13:50
  • Güncelleme: 27.03.2023 14:20
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Meteoroloji'den kar, fırtına ve don uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ın soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirilerek kuvvetli kar, fırtına ve dona karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) 28.03.2023 Salı günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; 29.03.2023 Çarşamba gününden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, Salı günü bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, zirai don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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