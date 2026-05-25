Meteoroloji'den Kayseri'ye 'Bayram' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı’nın 1., 2., 3. ve 4. günündeki hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bayramın 1. günü (26.05.2026 Çarşamba) bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın 2. günü (27.05.2026 Perşembe) bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın 3. günü (28.05.2026 Cuma) bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ve bayramın 4. günü (29.05.2026 Cumartesi) bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.