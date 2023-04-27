Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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  • 27.04.2023 15:02
  • Güncelleme: 27.04.2023 15:24
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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması" ifadelerine yer verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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