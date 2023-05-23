Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı

 Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde bugünden itibaren Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı. 

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  • 23.05.2023 09:50
  • Güncelleme: 23.05.2023 09:52
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Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 23-26 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aralıklı yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor. Hafta genelinde sıcaklık en yüksek 28, en düşük 6 derece olması bekleniyor. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

METEOROLOJİDEN RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tahminlerine göre, Kayseri ve çevresinde bugünden (Salı) itibaren takip eden 3 gün boyunca rüzgar bekleniyor. Saatteki hızının 30 ila 60 kilometre olması beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların, yaşanması muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç veya direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 6, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 9, en yüksek 27 derece 
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 26 derece 
Hacılar: En düşük 8, en yüksek 24 derece
İncesu: En düşük 9, en yüksek 24 derece 
Özvatan: En düşük 6, en yüksek 25 derece
Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 23 derece 
Sarıoğlan: En düşük 6, en yüksek 25 derece 
Sarız: En düşük 4, en yüksek 23 derece 
Talas: En düşük 9, en yüksek 26 derece 
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 26 derece 
Yahyalı: En düşük 5, en yüksek 26 derece 
Yeşilhisar: En düşük 8, en yüksek 29 derece.

1ha

Kayseri Gündem
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