Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 23-26 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aralıklı yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor. Hafta genelinde sıcaklık en yüksek 28, en düşük 6 derece olması bekleniyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tahminlerine göre, Kayseri ve çevresinde bugünden (Salı) itibaren takip eden 3 gün boyunca rüzgar bekleniyor. Saatteki hızının 30 ila 60 kilometre olması beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların, yaşanması muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç veya direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece

Bünyan: En düşük 6, en yüksek 26 derece

Develi: En düşük 9, en yüksek 27 derece

Felahiye: En düşük 8, en yüksek 26 derece

Hacılar: En düşük 8, en yüksek 24 derece

İncesu: En düşük 9, en yüksek 24 derece

Özvatan: En düşük 6, en yüksek 25 derece

Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 23 derece

Sarıoğlan: En düşük 6, en yüksek 25 derece

Sarız: En düşük 4, en yüksek 23 derece

Talas: En düşük 9, en yüksek 26 derece

Tomarza: En düşük 4, en yüksek 26 derece

Yahyalı: En düşük 5, en yüksek 26 derece

Yeşilhisar: En düşük 8, en yüksek 29 derece.