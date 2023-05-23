Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde bugünden itibaren Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı.
- 23.05.2023 09:50
- Güncelleme: 23.05.2023 09:52
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 23-26 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aralıklı yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor. Hafta genelinde sıcaklık en yüksek 28, en düşük 6 derece olması bekleniyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
METEOROLOJİDEN RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji tahminlerine göre, Kayseri ve çevresinde bugünden (Salı) itibaren takip eden 3 gün boyunca rüzgar bekleniyor. Saatteki hızının 30 ila 60 kilometre olması beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların, yaşanması muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç veya direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 6, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 9, en yüksek 27 derece
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 26 derece
Hacılar: En düşük 8, en yüksek 24 derece
İncesu: En düşük 9, en yüksek 24 derece
Özvatan: En düşük 6, en yüksek 25 derece
Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 23 derece
Sarıoğlan: En düşük 6, en yüksek 25 derece
Sarız: En düşük 4, en yüksek 23 derece
Talas: En düşük 9, en yüksek 26 derece
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 26 derece
Yahyalı: En düşük 5, en yüksek 26 derece
Yeşilhisar: En düşük 8, en yüksek 29 derece.