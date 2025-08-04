Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor

Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi kesişiminde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden yetkililer, projeye dair teknik sunumlar aldı ve şantiye alanını gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje ekibi, çalışmaların her aşamasını titizlikle değerlendirerek, ulaşımın rahatlatılması için gerekli önlemleri alıyor.

Yapılan açıklamalarda, Meteoroloji Katlı Kavşağı’nın tamamlanmasıyla birlikte Talas ilçesinden Organize Sanayi, Erciyes ve şehir merkezine ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması sağlanacağı vurgulandı. Ayrıca, Erciyes ile Hisarcık bölgesinin şehir merkezine kesintisiz erişimi mümkün hale gelecek.

Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için ekiplerin gece gündüz çalıştığı belirtilirken, bu önemli gelişme Kayseri’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.