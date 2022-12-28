Meteoroloji’nin uyarı verdiği 41 il içinde Kayseri’de var

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporuna göre Kayseri ve ilçelerinde önümüzdeki 5 gün boyunca sisli ve puslu bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Buna göre yarından itibaren sisli ve puslu bir havanın hâkim olacağı kentte sıcaklıkların, en düşük eksi 3 en yüksek sıcaklığın ise 6 dereceler düzeyinde olması bekleniyor.

‘ERCİYES’TE HAVA DURUMU’

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar kalınlığı 20 santimi buldu. Sezonun açıldığı merkezde 5 gün boyunca sisli ve puslu bir hava beklenirken en düşük sıcaklığın eksi 8 en yüksek sıcaklığın ise 0 derece olacağı tahmin ediliyor.