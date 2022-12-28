Meteoroloji'nin uyarı verdiği 41 il içinde Kayseri'de var

 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yarından itibaren Kayseri'nin de içinde bulunduğu 41 ile sis ve pus uyarısı verildi. 

PAYLAŞ
  • 28.12.2022 18:14
  • Güncelleme: 28.12.2022 18:14
  • 71
Meteoroloji'nin uyarı verdiği 41 il içinde Kayseri'de var

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporuna göre Kayseri ve ilçelerinde önümüzdeki 5 gün boyunca sisli ve puslu bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Buna göre yarından itibaren sisli ve puslu bir havanın hâkim olacağı kentte sıcaklıkların, en düşük eksi 3 en yüksek sıcaklığın ise 6 dereceler düzeyinde olması bekleniyor.

‘ERCİYES’TE HAVA DURUMU’

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar kalınlığı 20 santimi buldu. Sezonun açıldığı merkezde 5 gün boyunca sisli ve puslu bir hava beklenirken en düşük sıcaklığın eksi 8 en yüksek sıcaklığın ise 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Deprem riski nedeniyle 3 okul boşaltıldı, 6 okul daha taşınacak

Deprem riski nedeniyle 3 okul boşaltıldı, 6 okul daha taşınacak

Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

Stajyer öğrenciler hastanede neşe saçtı

Stajyer öğrenciler hastanede neşe saçtı

Yeni yıla arabayla girin

Yeni yıla arabayla girin

Polis 5 günde 37 hırsızlık olayı aydınlattı, 62 şüpheliyi yakaladı

Polis 5 günde 37 hırsızlık olayı aydınlattı, 62 şüpheliyi yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tomarza Fen lisesi panel düzenledi

Tomarza Fen lisesi panel düzenledi

Kayseri yeni yıla sisli ve puslu girecek

Kayseri yeni yıla sisli ve puslu girecek

DAHA FAZLA
Meteoroloji'nin uyarı verdiği 41 il içinde Kayseri'de var

Meteoroloji’nin uyarı verdiği 41 il içinde Kayseri’de var

'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

Talasgücü Beldiyespor ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı

Talasgücü Beldiyespor ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı

Vali Çiçek: 'Türkiye'nin En Büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezini Kayseri'de inşa edeceğiz'

Vali Çiçek: 'Türkiye'nin En Büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezini Kayseri'de inşa edeceğiz'

Develi'de 3 gün boyunca Çanakkale Ruhu konuşulacak

Develi'de 3 gün boyunca Çanakkale Ruhu konuşulacak