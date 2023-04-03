Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve çevresinde yarın (Salı) kuvvetli lodos fırtınası etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren güney yönünden esmesi beklenen fırtınanın saatteki hızının 70-90 kilometreyi bulması ve yer yer tam fırtınanın da saatte 90-100 kilometre hızda esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamayla, oluşması muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, su baskını ve çığ düşmesi (Erciyes) risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.