Meteoroloji uyardı: 'Hayvanların güvenli bölgelere getirilmesi önemli'

Kayseri ve çevresi için 15-19 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamada özellikle cumartesi günü için kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Kayseri ve çevresi için 15-19 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamada özellikle cumartesi günü için kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Bugün Kayseri genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacağı; Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Erciyes çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebileceği belirtildi. Gece saatlerinde yağışın etkisini artırması bekleniyor.

Meteorolojik uyarıda: “İlimizde; belirtilen ilçeler ve Erciyes Çevrelerinde etkili olacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle açık arazide, yayla ve meralarda bulunan yetiştiriciler, çobanlar ve hayvanların güvenli bölgelere getirilmesi önemlidir” denildi.

