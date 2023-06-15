Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre, yarın ve takip eden günlerde Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kentin güney ve doğu çevreleri ile yüksek kesimlerinde beklenen rüzgarın hızının yer yer saatte 30-50 kilometreyi bulması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı uyarıda, oluşması muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vs.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.