Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji tarafından Kayseri ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yaşanması muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.
- 15.06.2023 17:18
- Güncelleme: 15.06.2023 17:18
- 32
Meteoroloji tahminlerine göre, yarın ve takip eden günlerde Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kentin güney ve doğu çevreleri ile yüksek kesimlerinde beklenen rüzgarın hızının yer yer saatte 30-50 kilometreyi bulması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı uyarıda, oluşması muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vs.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN