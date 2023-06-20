Meteorolojiden Kayseri'de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, içerisinde Kayseri’nin de bulunduğu 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve vatandaşların yıldırım, su baskını ve sel konularında dikkat olmaları belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir Ankara ve Sivas’ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Yağışlar çerçevesinde; vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.