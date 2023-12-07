Meteorolojiden Kayseri'nin güneyine 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin bulunduğu güney kesimlerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren beklenen yağışların Kayseri’nin güneyinde (Yahyalı çevrelerinde) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşların ani sel-su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı da tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.