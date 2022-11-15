Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'nin Güney kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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  • 15.11.2022 16:34
  • Güncelleme: 15.11.2022 18:18
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin Güney kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada oluşması muhtemel riskler olarak ani sel-su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’nin güney ilçelerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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