Meteorolojiden Pazar günü için 'Sıcak' uyarısı
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi günü Gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece, pazar günü ise 35 derece sıcaklık bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıklarını açıkladı. Tahminlere göre, 2 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 derece olurken, Gökgürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 35 dereceye çıkacak. Öte yandan, pazar günü için sıcaklık uyarısı verildi.