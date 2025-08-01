Meteorolojiden Pazar günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi günü Gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece, pazar günü ise 35 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteorolojiden Pazar günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıklarını açıkladı. Tahminlere göre, 2 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 derece olurken, Gökgürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 35 dereceye çıkacak. Öte yandan, pazar günü için sıcaklık uyarısı verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Dünya Sivaslılar Günü' Kayseri'de Yapılacak
'Dünya Sivaslılar Günü' Kayseri'de Yapılacak
Meteorolojiden Pazar günü için 'Sıcak' uyarısı
Meteorolojiden Pazar günü için ‘Sıcak’ uyarısı
Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: 'Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz'
Aşkın Genç'e tepkiler sürüyor: “Bir takke bir cübbeden korkandan siyasetçi olmaz”
İYİ Partili Yücel, ithal hayvanların pislik darasını gündeme taşıdı
İYİ Partili Yücel, ithal hayvanların pislik darasını gündeme taşıdı
90 Bin Camiden Dualar Yükseldi: Türkiye Hep Birlikte Âmin Dedi
90 Bin Camiden Dualar Yükseldi: Türkiye Hep Birlikte Âmin Dedi
Saadet Partisi'nden Aşkın Genç'e Sert Eleştiri: 'CHP Dışlayıcı Zihniyetten Uzak Durmalı!'
Saadet Partisi'nden Aşkın Genç'e Sert Eleştiri: 'CHP Dışlayıcı Zihniyetten Uzak Durmalı!'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!