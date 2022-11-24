Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de etkili olması beklenen sağanak yağış ile ilgili uyarı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 24.11.2022 16:59
  • Güncelleme: 25.11.2022 14:01
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de etkili olması beklenen sağanak yağış ile ilgili uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (25.11.2022 Cuma) öğleden sonra Kayseri çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Birleşimi Yapıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Birleşimi Yapıldı

Büyükkılıç: 'Yağmur da yağsa hizmetimizi sizlerle buluşturacağız'

Büyükkılıç: 'Yağmur da yağsa hizmetimizi sizlerle buluşturacağız'

Yürüyüş yaparken kayboldular

Yürüyüş yaparken kayboldular

Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ'de aşure ikramı

Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ'de aşure ikramı

Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Şehidin ismi camide yaşatılacak

Şehidin ismi camide yaşatılacak

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes Dağına kar yağdı

Erciyes Dağına kar yağdı

Öğrenciler arasında kavga kameralara yansıdı

Öğrenciler arasında kavga kameralara yansıdı

DAHA FAZLA
CHP'li Özgür Özer: 'Hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi'

CHP’li Özgür Özer: “Hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi”

Kayseri'de kar bekleniyor

Kayseri’de kar bekleniyor

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Yücel'in suda indirip talebi reddedildi

Yücel'in suda indirip talebi reddedildi

Kayabaşı Cam Seyir Terasında Son Aşama İncelendi

Kayabaşı Cam Seyir Terasında Son Aşama İncelendi