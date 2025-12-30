Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olayı

  • Haberler
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli kar yağışı ile buzlama ve don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Kayseri genelinde beklenen yağışın kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, Tipi, Görüş mesafesinde daralma, Çığ, Buzlanma ve Don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İl genelinde gerçekleşen kar yağışları ile birlikte sıcaklıkların düşmesiyle hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 31 Aralık 2025 (yarın) tarihinde Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “İl genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğu ilçeler ve yüksek kesimlerde (Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Develi, Yahyalı, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Erciyes ve Sarıoğlan) yoğun kar yağışlı ve tipi şeklinde geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

Öte yandan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanarak yapılan açıklamada, “Kayseri genelinde beklenen yağışın kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, Tipi, Görüş mesafesinde daralma, Çığ, Buzlanma ve Don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İl genelinde gerçekleşen kar yağışları ile birlikte sıcaklıkların düşmesiyle hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

