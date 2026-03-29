Meteororloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgârın Pazar (29.03.2026) sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde (Erciyes, Dokuzdolambaç, Ziyaret Tepesi) beklenen kar yağışları ile beraber zaman zaman ‘kuvvetli fırtına ve tipi’ (70-90 km/saat ) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, çatı uçması, tipi, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.