Metropol Başkanları yatırım ve istişare için bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde 16 ilçeyi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri için çalışmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen değerlendirme ve istişare toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, şehrimizin geleceğine yönelik yürüttüğümüz çalışmaları ele aldığımız, karşılıklı fikir alışverişiyle geçen verimli bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

Büyükkılıç, Palancıoğlu, Çolakbayrakdar ve Yalçın’a emekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.