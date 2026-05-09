Mevlana İlkokulu öğrencilerinden mendil kapmaca oyununda birincilik
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3'üncü sınıflar düzeyinde düzenlenen mendil kapmaca oyununda Mevlana İlkokulu öğrencileri birinci oldu.
Talas ilçesinde 3’üncü sınıflar düzeyinde mendil kapmaca yarışları düzenlendi. Yarışlara çok sayıda okuldan öğrenciler katıldı. Öğrenciler derece elde etmek için kıyasıya yarıştı. Mevlana İlkokulu öğrencileri Müdür Yardımcısı Hasan Canpolat ve sınıf öğretmeni Meltem Yılmaz'ın öncülüğünde 15 takımı eleyerek, final maçında Mehmet Zeynep Akköse İlkokulu ile karşılaştı. Yarışı Mevlana İlkokulu öğrencileri 2-0 kazanarak, ilçe birincisi oldu. Öğrenciler bu sonuçla il turnuvasına katılmaya hak kazandı.