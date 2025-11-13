Mevlana Mahallesi'nde Belediye Hizmetleriyle Yenileme Seferberliği

250 Personel ve 55 İş Makinesiyle Yenileme Çalışmaları

Uygulama kapsamında, yol süpürme, çim biçme, çevre düzenleme ve bakım-onarım gibi geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor. Bu çalışmalar, 250 personel ve 55 iş makinesi ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca, mahalle sakinlerinin talepleri anında alınarak elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi altyapı kurumlarına iletiliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, uygulamanın merkez mahallelerde büyük beğeni topladığını vurgulayarak, “Bahçelievler, Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy, Yenidoğan ve Yukarı Mahalle’nin ardından şimdi de Mevlana Mahallesi’nde hizmet veriyoruz. 90 binin üzerinde nüfusa sahip bu mahallede en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Girdiğimiz her mahalleden olumlu geri dönüşler alıyoruz ve vatandaşlarımız uygulamadan oldukça memnun” dedi.

Türkiye’ye Örnek Olacak Başarı Hikayesi

"Belediye Mahallemizde" uygulaması, başladığı günden bu yana Türkiye'deki birçok belediyeye örnek teşkil etti. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019’da “En Başarılı Proje” ödülünü kazanan bu uygulama, Mevlana Mahallesi'nde de başarı hikâyesini sürdürmeye devam ediyor.

Bu çalışmalar, Talas'ın sokaklarını daha yaşanabilir hale getirirken, vatandaşların yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor.