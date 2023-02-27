Mevlana Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne yeni ulaşım hattı

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nden başlayarak 10 mahalleden geçerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak yeni hat hizmete alındı. 

PAYLAŞ
  • 27.02.2023 15:35
  • Güncelleme: 27.02.2023 15:35
  • 138
Mevlana Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne yeni ulaşım hattı

Kayseri Ulaşım A.Ş. uzman planlama ekiplerinin sürdürülebilir, hızlı ve konforlu ulaşım ağı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 18 numaralı güneybatı çevresel hattı, mahalleler arası ulaşımı mümkün kılarken, şehir merkezine gitmeden, alternatif güzergâhlardan hedef noktaya ulaşma imkânını ortaya koyuyor.

ÖRÜMCEK AĞI TOPLU TAŞIMA HAT MODELİ

Dünyanın pek çok büyük kentinde uygulanmakta olan örümcek ağı toplu taşıma hat modeline uygun olan bu hatlarla, yolcuların ulaşım imkân ve kabiliyeti çeşitlendirilirken, şehrin her noktasına ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Yeni hatların sefer saatleri kayseriulasim.com veya mobil uygulama üzerinden de takip edilebilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Kayseri 1 haftada 32 defa sallandı

Kayseri 1 haftada 32 defa sallandı

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltında

Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltında

Kayseri ile Kahramanmaraş arasında 'Kardeş Şehir' Kararı

Kayseri ile Kahramanmaraş arasında 'Kardeş Şehir' Kararı

DAHA FAZLA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan suç duyurusu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan suç duyurusu

Mevlana Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne yeni ulaşım hattı

Mevlana Mahallesi’nden Şehir Hastanesi’ne yeni ulaşım hattı

Büyükkılıç, Kayseri'deki depremzedeleri ziyaret etti

Büyükkılıç, Kayseri’deki depremzedeleri ziyaret etti

CHP'li Ünalmış: 'Kayserispor'a siyaset bulaştırmayın, istifa edin'

CHP’li Ünalmış: “Kayserispor’a siyaset bulaştırmayın, istifa edin”

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu