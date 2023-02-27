Mevlana Mahallesi’nden Şehir Hastanesi’ne yeni ulaşım hattı

Kayseri Ulaşım A.Ş. uzman planlama ekiplerinin sürdürülebilir, hızlı ve konforlu ulaşım ağı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 18 numaralı güneybatı çevresel hattı, mahalleler arası ulaşımı mümkün kılarken, şehir merkezine gitmeden, alternatif güzergâhlardan hedef noktaya ulaşma imkânını ortaya koyuyor.

ÖRÜMCEK AĞI TOPLU TAŞIMA HAT MODELİ

Dünyanın pek çok büyük kentinde uygulanmakta olan örümcek ağı toplu taşıma hat modeline uygun olan bu hatlarla, yolcuların ulaşım imkân ve kabiliyeti çeşitlendirilirken, şehrin her noktasına ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Yeni hatların sefer saatleri kayseriulasim.com veya mobil uygulama üzerinden de takip edilebilecek.