Mevlana Mahallesinin nüfusu 3 ili geride bıraktı

TÜİK verilerine göre Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi, 93 bin 93 kişilik nüfusu ile Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesinin nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait verilerine göre 93 bin 93 olarak açıklandı. Nüfus bakımından Kayseri’nin en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi, Türkiye’nin en kalabalık 6. mahallesi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri sıralamasında, Diyarbakır’da Bağcılar Mahallesi 157 bin 422, İstanbul’da Kayabaşı Mahallesi 112 bin 367,  Adnan Kahveci Mahallesi 110 bin 707, Atakent Mahallesi 105 bin 519, Fırat Mahallesi 94 bin 256 nüfus ile ilk 5 sırayı paylaşırken, Mevlana Mahallesi 6. sırada yer aldı.

3 İLİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI
Mevlana Mahallesi, TÜİK verilerine göre 93 bin 93 kişi ile nüfusu 83 bin 676 olan Bayburt’u, nüfusu 86 bin 612 olan Tunceli’yi ve nüfusu 91 bin 354 olan Ardahan’ı geride bıraktı.

